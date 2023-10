Överspelet i Göteborg känns högintressant

Samtidigt som det pågår en guldkamp i Allsvenskan i Göteborg under måndagskvällen kommer det att utspela sig ett drama i Sundsvall när GIF tar emot nedflyttningshotade Örgryte på hemmaplan.

Sundsvall kom ner från Allsvenskan till den här säsongen och det fanns förväntningar utifrån att laget skulle kunna vara med och slåss i toppen av tabellen men spelet har inte fungerat. Tränaren Douglas Jakobsen har fått befogad kritik för hur laget spelat. Sundsvall har släppt in tredje flest mål i serien och ligger bara en poäng ovanför kvalspel. En seger i kväll skulle vara ett stort steg mot att säkra kontraktet.

Örgryte ligger sist i serien. Detta trots att laget gjort flera profilstarka värvningar senaste två åren men ingenting har träffat rätt egentligen. Med tre poäng upp till en kvalplats och fem poäng upp till säker mark är poäng i kväll en absolut nödvändighet för gästerna. headtopics.com

Det är två av seriens sämsta försvar som drabbar samman i en match där båda lagen har större nytta av en seger än någonting annat. För GIF betyder en poäng mer än vad det gör för Örgryte men hemmalaget förväntas gå för segern för att kunna distansera sig från bottenstrecket.

Jag förväntar mig en öppen tillställning med två lag som vill framåt. Överspelet i matchen känns därför högintressant. Över 3.0 mål Asian spelas till oddset 2,05.På Bomben streckar jag för höga målsiffror och tar bort nollorna för både Sundsvall och Örgryte. headtopics.com

