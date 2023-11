Östersunds butiker söker motdrag mot nya bedrägerier

– Det kommer ju ideligen nya sätt att luras på, så det gäller att vi är vakna, säger Charlotte Abrahamsson hos en klädbutik.– Just den här varianten tror jag inte förekommit tidigare i Östersund men nu vet jag att flera butiker har satt en gräns för hur stora swishköp de tar emot, säger han.

Men alltså, om jag swishar dig så plingar det ju till i din telefon och du kan se att pengarna kommit in. Är det så mycket svårare att ha ett liknande system i en butik?Men Charlotte Abrahamsson som har sin egen butik har löst det här.

– Vi har en telefon som det plingar till i. Det är en bra investering att beställa till den tjänsten, säger hon.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OPSE: Följ trafikläget i stan • Flera viltolyckor under nattenDet senaste från Östersund och Östersunds kommun rapporterar vi om här

Källa: opse | Läs mer ⮕

OPSE: Nu läggs snön ut på Östersunds skidstadionDå kan det vara dags för premiär: ”Kommer öppna spåren efter hand”

Källa: opse | Läs mer ⮕

OPSE: Robert Wells tar med flygeln på turné – besöker ÖstersundRobert Wells tar med sig flygeln och beger sig ut i landet med sin hyllade turné.

Källa: opse | Läs mer ⮕

OPSE: Trio anhållen för Swish-bedrägeri i ÖstersundGreps i stadskärnan

Källa: opse | Läs mer ⮕

OPSE: Så ska Östersund bli säkrare, grönare och friareFramtiden väntar inte

Källa: opse | Läs mer ⮕

OPSE: Hus på 115 kvadratmeter från 1973 sålt i Östersund – priset: 3 500 000 kronor3 500 000 kronor fick Nils Gunnar Hammarberg, 38 år, ge för huset på adressen Kallkällvägen 24 i Östersund. Huset byggdes 1973 och har en boyta på 115 kvadratmeter. Köpet från säljaren Kerstin Anna-Britt Erikssons dödsbo blev klart i augusti 2023.

Källa: opse | Läs mer ⮕