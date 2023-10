Ordbråk om Gaza – men EU enas om ”humanitär paus”

Spaniens premiärminister Pedro Sánches möter pressen strax innan EU-toppmötet. Hans förslag om ”humanitär vapenvila” mellan Israel och Hamas var ett för drastiskt ordval för många länder.Uppemot 7 000 människor kan nu ha dött i Gaza efter Israels bombningar. Samtidigt trätar EU:s ledare om vad som är rimligt att begära av Israel när det gäller landets ”självförsvar”.

Under torsdagen träffades EU:s ledare för att diskutera situationen i mellanöstern. Målet var att komma överens om ett krav på avbrott i kriget mellan Israel och Hamas för att på så vis möjliggöra säkra leveranser av förnödenheter till Gaza. Men diskussionerna fastnade i semantik.

Spaniens premiärminister Pedro Sánches ville till exempel se en"humanitär vapenvila", vilket skulle visa sig svårt att ro i land. Det var ett för drastiskt ordval, tyckte många länder. – Det finns en terroristorganisation i Gaza. Så frågan är: hur ska en vapenvila upprättas? En vapenvila måste upprättas på båda sidor för att vara giltig, sa Tjeckiens utrikesminister Jan Lipavský tidigare i veckan, enligt webbtidningen EU Observer. headtopics.com

– Vad är en paus? Det finns inte definierat någonstans i internationell lagstiftning eller humanitär rätt, utan det är upp till partnerna att bestämma. Hur lång är pausen? Och hur kan man garantera att den upprätthålls?– Om man lyssnar på hjälporganisationerna – Röda halvmånen och olika FN-organisationer – så saknas i princip allt.

Medan EU-ledarna bråkade om ord steg dödstalen i Gaza och under torsdagen kom uppgifter från det Hamas-styrda hälsodepartementet om att 7 000 människor dödats i israeliska flygattacker – siffror som ska säga ännu är obekräftade av oberoende källor, men som FN litar på. Och den humanitära katastrofen blir bara värre. headtopics.com

Röda Korset: 'Outhärdlig' humanitär situation i GazaIsrael har sedan i fredags kväll gått in i krigets 'nästa fas' och trappat upp sina bombanfall mot Gaza. Flera hjälporganisationer larmar nu om att situationen Läs mer ⮕

Röda Korset: 'Outhärdlig' humanitär situation i GazaIsrael har sedan i fredags kväll gått in i krigets 'nästa fas' och trappat upp sina bombanfall mot Gaza. Flera hjälporganisationer larmar nu om att situationen Läs mer ⮕

Röda Korset: 'Outhärdlig' humanitär situation i GazaIsrael har sedan i fredags kväll gått in i krigets 'nästa fas' och trappat upp sina bombanfall mot Gaza. Läs mer ⮕

Israel och Palestina: Saed Al-Swerki skickade en sista rapport från GazaPå fredagskvällen bröts all nätkontakt med Gaza. SvD:s Gunilla von Hall hann få en rapport från den palestinske journalisten Saed Al-Swerki. Själv har han förlorat elva familjemedlemmar. Läs mer ⮕

Ekot 17:45 Många civila kvar i Gaza trots intensiva attacker från IsraelNyheter och fördjupning – från Sverige och världen. Läs mer ⮕

Israel: Kriget mot Gaza har gått in i ny fasIsrael utökar sin markoperation i Gaza. Stridsvagnar och infanteri sänds in som understöd till massiva attacker från luften och till havs. – Vi har gått in i Läs mer ⮕