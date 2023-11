Onsdagens rubriker: Snöoväder i Östersund • Han är Attacus nya ägare • Riskerar livstid efter gängkriget i Sundsvall

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Trafikkaos i Värmland efter snöoväderSnövädret bidrog under måndagen till flera olyckor och stor påverkan på trafiken i Värmland. Men polisen Lars Hedelin riktar också kritik mot de bilister som fortfarande kör med sommardäck. – Folk är tydligen inte tillräckligt förberedda, säger han.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Vägen mot Norge avstängd på grund av snöoväderNu drar årets första ordentliga snösmocka in över stora delar av mellersta Sverige. På sina håll kan det komma upp till 30 centimeter snö, vilket bland annat ställer det rejält i trafiken. Vägen mot Norge är avstängd vid riksgränsen i Värmland, på grund av stillastående lastbilar.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

OPSE: Robert Wells tar med flygeln på turné – besöker ÖstersundRobert Wells tar med sig flygeln och beger sig ut i landet med sin hyllade turné.

Källa: opse | Läs mer ⮕

OPSE: BILDEXTRA: Här drar snöovädret in över ÖstersundKraftigt snöfall drog in under onsdagen • Se väderbilderna

Källa: opse | Läs mer ⮕

OPSE: Hus på 115 kvadratmeter från 1973 sålt i Östersund – priset: 3 500 000 kronor3 500 000 kronor fick Nils Gunnar Hammarberg, 38 år, ge för huset på adressen Kallkällvägen 24 i Östersund. Huset byggdes 1973 och har en boyta på 115 kvadratmeter. Köpet från säljaren Kerstin Anna-Britt Erikssons dödsbo blev klart i augusti 2023.

Källa: opse | Läs mer ⮕

OPSE: Så ska Östersund bli säkrare, grönare och friareFramtiden väntar inte

Källa: opse | Läs mer ⮕