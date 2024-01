Oneplus 12: Snabbaste telefonen på marknaden

När Oneplus först dök upp på marknaden var det med mobiler som lovade topp-prestanda till halva priset mot de mer kända varumärkenas toppmodeller. Det var kanske mest ett sätt att prisa in sig på marknaden, Oneplus var trots allt redan då en front för den etablerade kinesiska tillverkaren Oppo. Det var tio år sedan nu, och någon ambition att vara billigast finns inte längre. Nu talar man främst om snabbhet.

Oneplus 12 har såklart den snabbaste tillgängliga processorn på Androidsidan, Snapdragon 8 Gen 3, och de snabbaste teknikerna för arbetsminne och lagring. Arbetsminnet är rejält tilltaget så att fler appar ska kunna stanna kvar i minnet och man skryter om alla optimeringar man gjort i sitt gränssnitt till Android 14 för att förhindra att telefonen mikrolaggar vid skrollning eller starter av appar. Å ena sidan funkar det, Oneplus 12 känns verkligen blixtsnabb och responsiv på ett sätt som inte alla toppmodeller gör, å andra sidan gjorde Oneplus 11 det ocks





