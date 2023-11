”Ondskans axelmakter” har fått förnyad aktualitet

Enligt vapenexperter från Sydkorea med flera handlar det bland annat om en nordkoreansk granatkastare av modell F-7. En typ som går snabbt att ladda om och kan avfyras från axeln. Man hittade också exemplar av en nordkoreansk motsvarighet till det ryska automatgeväret Kalasjnikov. Bilder som Hamas själva släppt tyder på att de har flera nordkoreanska vapen.med målet att krossa Hamas.

Nordkorea står under kraftfulla FN-sanktioner och ska egentligen inte kunna exportera några vapen överhuvudtaget, detsamma gäller ett stort antal andra produkter. Men det är väl känt att Iran och Nordkorea haft ett långvarigt samarbete när det gäller utbyte av vapenteknologi och vapen.den 11 september 2001 myntade USA:s dåvarande president George W Bush begreppet ”ondskans axelmakter”.

USA hävdar att Nordkorea förser Ryssland med framförallt artilleriammunition. Ryssland förbrukar 10 000 artillerigranater om dagen och klarar inte av att tillverka lika många trots att man ställt om till en krigsekonomi. Inga länder vågar öppet sälja vapen till Ryssland eftersom de då skulle drabbas av kraftfulla sanktioner. Utom Nordkorea.

Däremot är det klart oroande för grannarna Japan och Sydkorea liksom för världen i övrigt. Nordkorea är numera en etablerad kärnvapennation trots omvärldens intensiva försök att förhindra det. Med mer avancerad teknik kan de förfina sina kärnvapen och bli ett ännu större hot.

