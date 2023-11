Omvänd vinstvarning från Bico

”Ebitda för kvartalet avviker främst på grund av effekter av strukturerad kostnadskontroll och justering av kostnadsbasen samt säsongsrelaterade volymeffekter, vilket resulterat i högre operationell effektivitet”, konstaterar Bico i sitt pressmeddelande.

Justerad ebitda förväntas uppgå till 69,2 miljoner (18,1), vilket motsvarar en marginal om 11,8 procent (3,3).

Bioteknikbolaget Bico släppte under onsdagskvällen preliminära siffror för tredje kvartalet, som förväntas vara högre än marknadens förväntningar med hänsyn till branschens generella…

