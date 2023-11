Olycka på E6 – flera bilar inblandade

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOTEBORGSPOSTEN: Tankbil lastad med formalin i olyckaEn personbil och en tankbil har kolliderat på riksväg 26 söder om Skövde. Tankbilen var fylld med formalin som är en gas som är farlig andas in. Poliser på plats

SVTNYHETER: Tankbil lastad med giftig gas i olycka utanför SkövdeEn tankbil lastad med formalin har kolliderat med en personbil på riksväg 26 i höjd med Skultorp. Gasen är farlig att andas in, och räddningspersonal på plats använder skyddsmasker.

SYDSVENSKAN: Fotgängare förd till sjukhus efter olycka vid VärnhemOklart skadeläge.

SYDSVENSKAN: Man misstänkt för rattfylleri efter olycka vid BaraSkadad kvinna förd till sjukhus.

FOTBOLLSKANAL: Tony Andersson på sjukhus - efter olycka: 'Ett fall på en blött trapp'AFC-tränaren Tony Andersson har varit med om en olycka.Under tisdagen åkte han med ambulans till sjukhus - efter att ha ramlat illa.'X antal revbensfrakturer plus förmodat nyckelbensbrott är det troliga resultatet', skriver han på Instagram. 'Det är under omständigheterna okej', skriver AFC-vd:n Mikael Larsson till Fotbollskanalen.

SYDSVENSKAN: E6 delvis avstängd efter olyckaEn olycka inträffade på tisdagskvällen på Yttre Ringvägen vid Åkarp – möjligtvis orsakade ett däck som åkte runt på motorvägen olyckan. En person fick lättare skador.

