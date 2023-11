Oljeexperten på plats i Sölvesborg: ”Kommer dröja år”

– Det har funnits större utsläpp i Sverige, sannolikt, men här finns flera svårigheter. Dels i att det slår upp på strandängar och annan ömtålig och skyddsvärd natur, och dels för att logistiken här är svår. Det är dessutom långgrunt vilket gör att båtar inte kan plocka upp oljan så lätt, säger hon.– Det är tungt och svårsanerat.

