Ökning av biobesök i Sverige under 2023

Sveriges Biografägareförbund har sammanställt statistik för förra årets biobesök och totalt sett så ökade antalet biobesök med drygt nio procent under 2023 jämfört med föregående år. Under 2023 skedde cirka 11 miljoner biobesök i Sverige och av dessa var 17,1 procent på svenska filmer, en minskning från de 19 procent av biobesöken på svenska filmer under 2022. Den mest sedda svenska filmen varAvatar: The Way of Water .

Här nedanför hittas de tio mest besökta filmerna på Sveriges biografer under 2023 samt de fem svenska filmer som gick bäst på bio under förra året.





