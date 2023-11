Nytt Leo Carlsson-mål i NHL: 'Kollade inte ens'

– Jag åkte in på mål och kollade inte ens på honom. Och så sköt han mig på klubban, tror jag, och så gick den in i nättaket, säger 18-åringen till hockeynews.se.– Poängmässigt har det ju gått bra. Speciellt i de tre första matcherna tyckte jag att det gick väldigt bra i det mesta.

Några minuter före avgörandet hade Terry också råd att missa ett friläge efter en framspelning av Leo Carlsson. Terry gjorde matchens två första mål och tog Anaheim till en 2–0-ledning innan Arizona vände med tre raka mål. Men tack vare Carlsson – och en storspelande målvakt i Lukas Dostal – lyckades hemmalaget sno åt sig segern till slut.

