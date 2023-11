Nytt dokument visar: Ryssland med i spelschemat inför OS 2026

– Återkomsten av Ryssland och Belarus till IIHF:s mästerskap skulle innebära att kriget är över. När det är över så skulle diskussionen se annorlunda ut.

– Min uppfattning är att det i rådande läge är helt otänkbart att Ryssland och Belarus deltar i internationella mästerskap. Vi i IIHF:s styrelse fattar beslut ett år i taget. I våras beslutade vi att Ryssland och Belarus inte heller deltar i världsmästerskap säsongen 2023/2024, ett beslut svensk hockey står bakom, sade han.

Men nu finns tecken på att IIHF planerar för en återkomst till den internationella scenen för Rysslands och Belarus landslag. Detta i ett nyligen publicerat dokument. Det är i schemat inför OS 2026 i Milano och Cortina som de båda landslagen finns med. Bland annat inför det OS-kval som inleds i december. En första lottning av grupperna och OS-kvalet har gjorts med de länder som anses kvalificerade enligt världsrankingen.Ryssland har rankingplats tre i världen för 2023 och har fått en plats med USA i grupp C.

– I och med att kvalen till OS 2026 drar i gång har vi lagt ett förslag som IIHF-kongressen för en månad sedan godkände. Beslutet handlar om hur lag ersätts om de inte tillåts vara med längre fram. Principen är att vi följer världsranking innan spelat kval och de faktiska resultaten efter spelat kval.

