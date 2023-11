nyheter på ett enklare sätt

Laddstationer för elbilar måste bli tillgängliga för alla säger DHR. Niklas och Emil får pris för sitt med att sortera sopor. Inget bus på Halloween om experten får välja.Det fortsätter läcka ut olja från fartyget Marco Polo. Vädermyndigheten SMHI varnar för snö. Tobias Klasson vann åtta SM-guld i parasimning.

Tobias Klasson tävlar i Para-simning. Sverige vill ordna paralympics och detta ska du tänka på inför Halloween.Flera hundra fåglar behöver räddas från oljeutsläppet i Östersjön. Funktionshunden Neo hjälper Filip att komma ut.

Ett fartyg har gått på grund i Östersjön. Fartyget läcker olja som skadar fåglar och naturen. I Klartext berättar vi även om att fler män än kvinnor kommer tävla i Paralympics nästa sommar.Sverige kan snart vara medlem i försvarsalliansen Nato. Det finns personer som låtsas ha intellektuell funktionsnedsättning för att tävla i vissa tävlingar. Daglig verksamhet i Falkenberg har öppnat...

Artisten Lasse Berghagen har dött. Han blev 78 år. I Klartext berättar artist-kollegan Sanna Nielsen om hur hon minns Lasse.Ett sjukhus har exploderat i Gaza, Israel och gruppen Hamas skyller på varandra. Kriminella personer riktar in sig på personer med intellektuell funktionsnedsättning för att lura dom på pengar.

