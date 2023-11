nyheter på ett enklare sätt

Det fortsätter läcka ut olja från fartyget Marco Polo. Vädermyndigheten SMHI varnar för snö. Tobias Klasson vann åtta SM-guld i parasimning.Det fortsätter läcka ut olja från fartyget Marco Polo. Vädermyndigheten SMHI varnar för snö. Tobias Klasson vann åtta SM-guld i parasimning.

Flera hundra fåglar behöver räddas från oljeutsläppet i Östersjön. Funktionshunden Neo hjälper Filip att komma ut.Det är färre personer som blir beviljade personlig assistans nu än tidigare. Tonåringen Rasmus Lagerin är en av dem som fått nej av sin kommun.

Sverige kan snart vara medlem i försvarsalliansen Nato. Det finns personer som låtsas ha intellektuell funktionsnedsättning för att tävla i vissa tävlingar. Daglig verksamhet i Falkenberg har öppnat...Stormen Babet blåser in över södra Sverige på fredagen. Vi får tips om hur man kan förbereda sig inför en storm. Och så följer Klartext med när eleverna på en anpassad grundskola har ridlektioner.

Ett sjukhus har exploderat i Gaza, Israel och gruppen Hamas skyller på varandra. Kriminella personer riktar in sig på personer med intellektuell funktionsnedsättning för att lura dom på pengar.

