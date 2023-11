Nyfosa säljer fastigheter för nära 300 miljoner

Fastigheternas årliga hyresvärde beräknas uppgå till 27 miljoner kronor, varav 4 procent är vakant. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 3,5 år. Av fastigheterna är två belägna i Falköping, tre i Filipstad, en i Lidköping och en i Malmö.

Transaktionerna genomfördes till ett försäljningspris som överstiger det bokförda värdet med 20 miljoner kronor, inkluderat avdrag för latent skatt. Den totala beräknade positiva resultateffekten uppgår till 30 miljoner kronor och kommer att redovisas i fjärde kvartalet 2023.

