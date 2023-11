Nyfosa har sålt sju fastigheter

Vill du bli prenumerant kan du läsaFull tillgång till di.se med nyheter och analyserInnehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFV_MAGASIN: Jens Engwall miljonköper i NyfosaJens Engvall har den 30 oktober köpt ytterligare 70 078 aktier i fastighetsbolaget Nyfosa där han är styrelseledamot.

DAGENSINDUSTRI: Förvaltaren om fastighetsbolaget: 'Går fantastiskt'Di:s Magnus Dagel och Christoffer Ahnemark diskuterar fastigheter

AFV_MAGASIN: Nyfosa säljer fastigheter för nära 300 miljonerFastighetsbolaget Nyfosa har i två transaktioner avyttrat sju fastigheter med en uthyrningsbar yta om 46 000 kvadratmeter, bestående av lager, industri, handel och kontor.

DAGENSINDUSTRI: SLP köper två fastigheter för 317 miljonerFastighetsbolaget SLP, Swedish Logistic Property, förvärvar två fastigheter i Helsingborg och Malmö för 317 miljoner kronor.

AFV_MAGASIN: Studentbostäders emission tecknades till 55%Fastighetsbolaget Studentbostäders företrädesemission tecknades till 55% och garanterna får ta resterande 45%.

AFV_MAGASIN: SBB har fått tummen upp för sin affär med BrookfieldFastighetsbolaget SBB har fått tummen upp av konkurrensmyndigheterna för sin affär med Brookfield.

