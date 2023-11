Nybro Vikings fansen positiva till nya väskförbudet

– Jag tycker det är helt okej att vi har det nya förbudet med tanke på det världsläge vi har i dag, säger Bert Björk, Nybro Vikings supporter.Många av Nybrofansen och publikvärdarna som var på plats innan matchen var positiva till det nya förbudet.

–Jag tycker det är en väldigt bra säkerhetsåtgärd, säger Alexandra Gustavsson, publikvärd på Liljas Arena.

