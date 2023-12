Nya spel för Playstation Plus Essential och gratisversion av Deathloop för Amazon Prime-medlemmar

Snart är det december, och det innebär även att det snart dyker upp lite nya spel för folk som nöjer sig med Playstation Plus Essential. Spelen som PlayStation Plus Essential-prenumeranter får tillgång till från den 2 januari är A Plague Tale: Requiem, Evil West och Nobody Saves the World. Amazon bjuder nu på Arkanes FPS-spel Deathloop till sina Amazon Prime-medlemmar. Spelet släpptes 2021 och spelaren ska guida karaktären Colt genom en tidsloop där han ska utföra åtta olika uppdrag.

För att kunna lira gratisversionen av Deathloop krävs det, förutom ett Amazon Prime-medlemskap, att man har en PC och ett konto hos Epic Games Store. Spelet går att ladda ner av Amazon Prime-medlemmar fram till den 10 januari.





AWS presenterar uppdaterade grundmodeller inom Amazon BedrockAWS vice president för data och AI, Swami Sivasubramanian, presenterade uppdateringar av befintliga grundmodeller inom sin generativa AI-applikationsbyggnadstjänst, Amazon Bedrock. De uppdaterade modellerna inkluderar Anthropics Claude 2.1 och Meta Llama 2 70B, samt Amazon's egenutvecklade grundmodeller Titan Text Lite och Titan Text Express. Dessutom har Amazon lagt till en modell i förhandsversion, Amazon Titan Image Generator, till AI-appbyggnadstjänsten.

Test: Samsung Galaxy Tab S9 FE och Galaxy Tab S9 FE PlusSamsung Galaxy Tab S9 FE-plattorna är tänkta att vara toppmodeller till lite lägre pris, men frågan är om man kanske har prutat för mycket på funktionerna.

Amazon köper rättigheterna till Games Workshops brädspel för tv- och filmproduktionerSpelföretaget Games Workshop har meddelat att det nu är klart att Amazon köper rätten att göra tv- och film av deras populära brädspelmen nu är det alltså helt klart att Amazon kommer att göra någon eller några film- och/eller tv-produktioner av spelet.

Det har blivit inne att köpa grisen i säckenPlus: Hade jag fel om Gävlebocken?

Är detta den nya folkdatorn?Med Chromebook Plus siktar Google på framtiden

FromSoftware stänger ner Dark Souls 2-servrar. Fast bara på PlayStation 3 och Xbox 360.Dark Souls-utvecklaren FromSoftware meddelade i dag att de kommer stänga ner onlineservrarna för Dark Souls 2 den 31 mars 2024. Värt att nämna är att det endast gäller servrarna för PlayStation 3- och Xbox 360-versionen av spelet, så har man det på någon av de nyare konsolerna är detta inget att oroa sig över.

