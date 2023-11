Nya råd om skärmtid för små barn – pappan: ”Det är svårt”

De nya rekommendationerna riktar sig både till personer som jobbar med barn och vårdnadshavare. Enligt dessa ska barn inte använda skärmar alls före två års ålder och högst en timme om dagen vid två till fem års ålder.

Föräldrar som SVT Nyheter Halland har pratat med på Stadsbiblioteket i Halmstad tror att råden kan bli svåra att följa.

