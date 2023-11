Nya attacker mot flyktingläger i Gaza – fördöms av FN

"Med tanke på det höga antalet civila offer och den storskaliga förstörelsen uttrycker vi allvarlig oro över att dessa attacker är oproportionerliga attacker som kan vara krigsbrott", skriver FN-organet på X.Rasmassorna efter israeliska attacken i Jabalias flyktingläger under tisdagen.Tysklands förbundskansler Olaf Scholz uppger att han nu varit i kontakt med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

I samtalet uttryckte han Tysklands ”orubbliga solidaritet med Israel" samtidigt som han markerade vikten av att skydda civila på Gazaremsan, rapporterar AFP.Landets vice premiärminister Ayman al-Safadi säger i ett uttalande att han uppmuntrat Israel att ”stoppa sitt krig mot Gaza och få ett slut på den humanitära katastrof som det orsakar.”

SVT: Israel strider i Gaza: 'Gata för gata och hus för hus' – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

GOTEBORGSPOSTEN: Uppgifter om ny flygräd mot JabaliaIsrael har genomfört ytterligare bombräder mot mål i flyktinglägret Jabalia, enligt terrorstämplade Hamas som styr i Gaza. Israel har ännu inte kommenterat en

HALLANDSPOSTEN: FN: Bombning av läger möjligt krigsbrottIsrael har genomfört ytterligare bombräder mot mål i flyktinglägret Jabalia, enligt terrorstämplade Hamas som styr i Gaza. Israel bekräftade attacken sent på

GOTEBORGSPOSTEN: FN: Bombning av läger möjligt krigsbrottIsrael har genomfört ytterligare bombräder mot mål i flyktinglägret Jabalia, enligt terrorstämplade Hamas som styr i Gaza. Israel bekräftade attacken sent på

SYDSVENSKAN: Oklart om civila dödstal i attack i JabaliaDen israeliska militären hävdar att det inte finns några trovärdiga uppgifter än om hur många civila som dödades i den israeliska flygräden mot Jabalia i Gaza.

NT_ROSLAGEN: Oklart om civila dödstal i attack i JabaliaDen israeliska militären hävdar att det inte finns några trovärdiga uppgifter än om hur många civila som dödades i den israeliska flygräden mot Jabalia i Gaza.

