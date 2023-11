Nya ägarna ärver gården på Svärdsjövägen 457 i Åshammar

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

NT_ROSLAGEN: Årets dyraste hus i Bergshamra sålt – prislappen: 7 000 000 kronorÅrets hittills dyraste villa i Bergshamra är såld. Priset för den blev 7 000 000 kronor och det var huset på adressen Östervik 61 i Bergshamra. Huset är byggt 2013 och har en boyta på 115 kvadratmeter. Köpare är Anna Margareta och Mark Baumgarten och säljare var Leif Åke och Marja Anneli Holm. Köpet blev klart i september 2023.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Huset på Lågarö Bryggväg 3 i Norrtälje får nya ägareInger Elisabeth Andersson, Ann Gerda Sunnman och Lena Birgitta Rickegård, ärver fastigheten på Lågarö Bryggväg 3 i Norrtälje efter Sten Roland Karlberg. Ägarbytet blev klart i oktober 2023. Huset är byggt 1957 och har en boyta på 42 kvadratmeter. Tomten är 3 174 kvadratmeter.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Halmstads Bondbrud är tillbaka på StorgatanNya ägare tar över och satsar på yngre gäster

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Europeisk inflation sjunker: ”Väldigt intressant”SEBs makroekonom Marcus Widén om de nya siffrorna som visar på en sjunkande inflation i eurozonen

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Här är yrkena som berörs av de nya lönekravenTotalt tjänar 14 991 personer i dag mindre än det nya lönekravet på 27 360 kronor.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕