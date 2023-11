Nya ägare till 70-talshus i Brunflo – 2 825 000 kronor blev priset

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GDNYHETER: Nya ägare till 60-talshus i Ockelbo – 650 000 kronor blev priset650 000 kronor fick Rolf Henry Mattias Olofsson, 41, och Supattra Promvichai, 32, ge för huset på Envägen 5 i Ockelbo. Det 117 kvadratmeter stora huset är byggt 1968. Köpet från säljaren Majvor Gunnel Elisabet Hemlin blev klart i oktober 2023.

Källa: GDnyheter | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Nya ägare till kedjehus i Halmstad – 2 100 000 kronor blev prisetNu är det klart vem som köpt kedjehuset på Stavgränd 9 i Halmstad av Anne Karin Maria Sundberg. Nya ägare är Luljete Beka, 38, och Skender Smajli, 40. Priset

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

GDNYHETER: Nya ägare till hus i Sandviken – 2 060 000 kronor blev prisetSara Angelika Berglund och Erik Tobias Östlund, båda 28 år, är nya ägare till huset på adressen Lärkvägen 8 i Sandviken. Huset byggdes 1962 och har en boyta på 103 kvadratmeter. Säljare är Niclas Mattias Rönnlund och Sandra Therese Falkeling. Ägarbytet gjordes i oktober 2023 och priset blev 2 060 000 kronor.

Källa: GDnyheter | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Nya ägare till radhus i Laholm – 2 375 000 kronor blev prisetTran Minh Chau Dang, 46, och Hai Dang Tran, 51, sedan tidigare boende på just Dressingränd är nya ägare till radhuset på Dressingränd 2C i Laholm. Det 132 kvadratmeter

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

MTNYHETER: Upp till 10 000 nya bostäder kan behövas till 2040Mariestads kommun håller på att revidera sit...

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

OPSE: C: Säkerställ trafiksäkerhet utan att äventyra framkomlighetenSatsa på sträckan Brunflo–Pilgrimstad i stället

Källa: opse | Läs mer ⮕