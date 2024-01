Ny trailer för andra säsongen av Halo-serien släppt

Paramount släppte precis en ny trailer för andra säsongen av scifi-serien Halo, tv-serien som baseras på spelserien med samma namn. I seriens andra säsong kommer Master Chief och hans Spartaner kämpa mot The Covenant på planeten Reach. Paramount skriver om säsongen: "Master Chief John-117 leads his team of elite Spartans against the alien threat known as the Covenant.

As humanity’s best hope for winning the war, John-117 discovers his deep connection to a mysterious alien structure that holds the key to humankind’s salvation, or its destruction — the Halo." De första två avsnitten av seriens andra säsong börjar sändas på Paramount+ i USA den 8 februari. Det innebär förhoppningsvis att serien dyker upp ungefär samtidigt på SkyShowtime här i Sverige





