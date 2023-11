Ny svensk gripen i Bosnien – hittades i skog efter panikdrag

på tisdagseftermiddagen, uppger bosnisk polis på en pressträff. Den döda 30-åringen hade kopplingar till Rawa Majid. En av de gripna är en svensk medborgare i 20-årsåldern. Den andra har ännu inte identifierats. Polisen misstänker att de två männen var skyttarna, enligt källor till bosniska ATVBL.. Enligt Aftonbladets uppgifter är han Ismael Abdos kringresande ”hitman”.

Det svenska mordkommandot ska ha haft två flyktbilar redo vid dådet för att kunna förvirra polisen, enligt tidningen Avaz. Några vapen har inte hittats.En nyckel till gripandet är, enligt Avaz, att männen fångades på en övervakningskamera utan maskering. Informationen skickades sedan snabbt till alla polisstationer runt om i Bosnien.

När den 25-årige svensken greps ska de två andra gärningsmännen ha drabbats av ”panik”, enligt tidningen. De försökte då ta den vita hyrbilen till Sarajevos flygplats och lämna landet innan de omringades av bosnisk polis. Männen ska då ha försökt fly ut i skogen och gripits.Nära samarbete med SverigeEnligt presstalespersonen Mersiha Novalic har man ett nära samarbete med svensk polis och Europol. Men även den bosniska säkerhetspolisen har kopplats in.

Sedan augusti har flera skjutningar och våldsdåd med koppling till den interna striden inom Foxtrot inträffat. I september utfördes också ett dåd mot den nu mördade mannen och hans vänner i

