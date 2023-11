Ny station vid Helsingborgs C försenas – påverkar resenärerna

Den nya plattformen klassas som en byggnad i bygglovet som Helsingborgs stad utfärdat och därmed har kraven utökats, menar Trafikverket. – Det handlar om bland annat om bärighetskrav, brandlarm och tvåvägskommunikation. Den kravställningen har vi inte mött innan så för oss är det nya krav att förhålla oss till, säger Malin Roberts.Detta kommer att påverka tågtrafiken men hur kan inte Trafikverket ännu svara på.

– I dagsläget vet vi inte exakt vilka resor som kommer att påverkas men vi pratar med järnvägsföretagen för att lösa resenärernas resor på bästa sett. Tanken är att den nya stationen ska ta hand om tågtrafiken söderut och på så vis kunna utöka tågtrafiken.– Det material som behövs för att uppfylla de nya kraven är sådant som det är brist på just nu på grund av omvärldssituationen. Men vi tittar på olika alternativ och har högsta prioritet att lösa den här problematiken.

Trafikverket ska också betala böter på nästan en halv miljon kronor för att ha startat bygget av stationen innan att ha fått startbesked,– Det hänger ihop med brandskyddet. Vi hade allt godkänt utom det och kände att vi har en tid att passa och att det inte kunde hindra framdriften av produktionen. Det är såklart inte så vi vill göra egentligen, säger Malin Roberts.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPORTEXPRESSEN: Joel Sandborg lämnar Helsingborgs IFHelsingborgs IF slåss för sin överlevnad i superettan. Mitt i det har klubbdirektören Joel Sandborg valt att säga upp sig och lämnar klubben. – Han kommer vara mycket saknad, säger HIF:s ordförande Fredrik Karlsson.

Källa: SportExpressen | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Ny grön containerlinje till Helsingborgs hamnHelsingborgs hamn har tecknat ett avtal med ett av världens största rederier. Något som ska säkra import- och exportvolymerna samtidigt som koldioxidutsläppen ska minska.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Nytt krav på miljonvite för sängar i korridorerna på Helsingborgs lasarettÖverbeläggningar och patienter som ligger i korridorerna har varit ett återkommande problem på Helsingborgs lasarett. Nu hotas sjukhuset av ett nytt miljonvite.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

MTNYHETER: Regionen prioriterar inte Kinnekullebanan – men har inte glömt den: ”Ska göra vad vi kan”Regionen har lämnat synpunkter om Trafikverket...

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

GDNYHETER: Den viktigaste tävlingen är den om barns hälsaAtt sätta fotbollen i krysset inför en publik av föräldrar och kompisar på den lokala idrottsplatsen kan ge målskytten samma glädjerus som vi ser när proffsspelarna klackar in bollen på en arena med tiotusentals åskådare – men bara för vissa barn.

Källa: GDnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Skövde AIK stoppar biljettförsäljning till matchen mot HelsingborgFotbollsklubben Skövde AIK har tillfälligt stoppat biljettförsäljningen till matchen i Superettan mot Helsingborgs IF den 11 november för att klara ut säkerhetsfrågor då många helsingsborgssupportrar väntas till Skövde.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕