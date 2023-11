Ny sportchef i Karlstad Fotboll: ”Startar sitt uppdrag omedelbart”

Johansson spelade som aktiv i Carlstad United och klev efter avslutad karriär in i klubbens sportgrupp. När United och Karlstad BK slogs samman 2019 följde Tobias med in i den nya konstellationen Karlstad Fotboll, där han bland annat verkat som sportchef i herrsektionen.

– Tobias startar sitt uppdrag omedelbart med prioritet att lösa tränarfrågan och bygga en slagkraftig trupp inför 2024, skriver KF på sin hemsida.

