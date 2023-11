Ny smäll för svensklaget – femte raka förlusten

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad. Elias Lindholm (till höger) noterades för två assist när hans Calgary förlorade mot Dallas. Bild: Jeff McIntosh/AP/TT06:10 - 2 nov, 2023

Till en början såg det dock ljust ut för Calgary, vars Connor Zary gjorde 1–0 drygt fem minuter in i första. Efter att gästerna kvitterat lyckades hemmalaget på nytt ta ledningen i andra efter en fullträff av Andrew Mangiapane via Elias Lindholms klubba. Men därefter tog Dallas över och innan mittenakten var slut hade man både kvitterat och dragit ifrån till 2–4, bland annat med hjälp av en assist från Nils Lundkvist.

Calgary, som har fem svenskar i laget, lyckades få in en reducering tidigt i tredje – där Lindholm noterades för ytterligare en assist – men närmare än så kom man inte. Efter tio spelade matcher har man skrapat ihop fem poäng. Bara San Jose ligger sämre till i den västra konferensen.

Desto bättre gick det för Rasmus Dahlins Buffalo, som bortaslog Philadelphia med 2–5. För stjärnsvenskens del blev det dock inga poäng, vilket innebar att han bröt sin poängsvit som stannade på åtta matcher.Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPORTBLADET: vill ha krav på halsskydd – även i NHLAdam Johnson dog på isen efter att ha fått en skridskoskena mot halsen. Nu vill Hayley Wickenheiser se halskyddstvång på alla nivåer i hockeyn. ”Det är för ri

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Mika Zibanejad historisk matchvinnare för Rangers i NHLSvenske Mika Zibanejad sköt det avgörande målet i den femte förlängningsminuten när hans New York Rangers besegrade Winnipeg.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Svenske NHL-veteranen fick en tjuvsmäll i nattOliver Ekman-Larsson åkte på en riktig tjuvsmäll under nattens match emot Boston Bruins. I mitten av den tredje perioden gick Charlie McAvoy in med en brysk tac

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Avlidna spelaren hedrades med tyst minut i NHL”Han finns i våra tankar och i våra böner”.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SVD: Avlidna spelaren hedrades med tyst minut i NHLHockeyspelaren Adam Johnson dog efter att en skridsko träffat halsen. I natt hedrades Johnson med en tyst minut inför mötet mellan hans förra klubb Pittsburgh och Anaheim i NHL. – Han finns i våra tankar och i våra böner, säger Pittsburghs lagkapten Sidney Crosby.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Förre NHL-proffset försvarar kritiserade andningsknepetAtt tejpa för munnen när man sover är en växande trend som har kritiserats. Nu försvarar det före detta NHL-proffset och numera andningsexperten, Johnny Oduya,

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕