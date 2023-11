Ny smäll för svensklaget – femte raka förlusten

Till en början såg det dock ljust ut för Calgary, vars Connor Zary gjorde 1–0 drygt fem minuter in i första. Efter att gästerna kvitterat lyckades hemmalaget på nytt ta ledningen i andra efter en fullträff av Andrew Mangiapane via Elias Lindholms klubba. Men därefter tog Dallas över och innan mittenakten var slut hade man både kvitterat och dragit ifrån till 2–4, bland annat med hjälp av en assist från Nils Lundkvist.

Efter tio spelade matcher har man skrapat ihop fem poäng. Bara San Jose ligger sämre till i den västra konferensen. Desto bättre gick det för Rasmus Dahlins Buffalo, som bortaslog Philadelphia med 2–5. För stjärnsvenskens del blev det dock inga poäng, vilket innebar att han bröt sin poängsvit som stannade på åtta matcher.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GDNYHETER: Märkliga målet sänkte SAIK – stjärnan klev av efter smäll mot huvudet► Se självmålet ► Så är läget med SAIK-stjärnan

Källa: GDnyheter | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Fick syrgas efter otäck smällMötet mellan England och Belgien pausades i tolv minuter. Detta efter att Alex Greenwood skallat ihop med Jassina Blom. Greenwood fick syrgas och bars sedan

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

GPSPORTEN: Krafth tillbaka – Arsenal åkte på rejäl smällI augusti förra året slet landslagsbacken Emil Krafth av ena korsbandet. Nu är han äntligen tillbaka i spel. Krafth gör i kväll sin första tävlingsmatch från

Källa: GPSporten | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Krafth tillbaka med seger – smäll för ArsenalI augusti förra året slet landslagsbacken Emil Krafth av ena korsbandet.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Krafth tillbaka – Arsenal åkte på rejäl smällI augusti förra året slet landslagsbacken Emil Krafth av ena korsbandet.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Krafth tillbaka med seger – smäll för ArsenalI augusti förra året slet landslagsbacken Emil Krafth av ena korsbandet. Nu är han äntligen tillbaka i spel. Det blev seger direkt när hans Newcastle vann borta

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕