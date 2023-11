Ny smäll för Lindholm och “Markan” – femte raka förlusten

Efter att gästerna kvitterat lyckades hemmalaget på nytt ta ledningen i andra efter en fullträff av Andrew Mangiapane via Elias Lindholms klubba. Men därefter tog Dallas över och innan mittenakten var slut hade man både kvitterat och dragit ifrån till 2–4, bland annat med hjälp av en assist från Nils Lundkvist.

Efter tio spelade matcher har man skrapat ihop fem poäng. Bara San Jose ligger sämre till i den västra konferensen. Desto bättre gick det för Rasmus Dahlins Buffalo, som bortaslog Philadelphia med 2–5. För stjärnsvenskens del blev det dock inga poäng, vilket innebar att han bröt sin poängsvit som stannade på åtta matcher.

Jakob Silfverbergs Anaheim fortsätter att imponera. I natt vann laget mot Arizona med 4–3 efter förlängning. Segern innebar att Ducks nu vunnit fem raka matcher och säsongens skrällgäng i Pacific division.

