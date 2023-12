Ny One Piece-anime kommer att produceras av Wit Studio och Netflix

Sophie Liard, en expert på presentinslagning, presenterar här en rad olika tekniker för att slå in presenter, uppdelat på elva olika svårighetsgrader. Under årets Jump Festa-jippo meddelades det att Wit Studio (Spy x Family) och Netflix kommer att fira 25 år med One Piece genom att producera en ny One Piece-anime. Denna nya variant kommer att heta The One Piece och kommer att ta vid från East Blue-sagan.

I ett pressmeddelande lovade Netflix och WIT att The One Piece kommer att skilja sig från Toei-animen och vara helt fristående så att tittare ska få en fräsch men ändå bekant upplevelse. Detta kombinerat med mer moderna animationstekniker ska göra att Luffys nygamla äventyr står på egna ben. Det är oklart när The One Piece ska ha premiär, men om man inte orkar vänta så kan man ju kolla in de mer än 1 000 avsnitten av vanliga One Piece på Crunchyroll. Sophie Liard, en expert på presentinslagning, presenterar här en rad olika tekniker för att slå in presenter, uppdelat på elva olika svårighetsgrader





