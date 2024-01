Ny funktion till Windows 11 gör det möjligt att installera om operativsystemet utan att förlora filer

Microsoft verkar ha en ny funktion på gång till Windows 11 som gör att användare kan installera om operativsystemet via Windows Update utan att bli av med de filer som finns på datorn. Det är WindowsLatest som har upptäckt den nya funktionen "Fix Problems using Windows Update" i en betaversion av Windows 11.

Tanken bakom funktionen verkar vara att användare enkelt ska kunna installera om hela operativsystemet utan att bli av med de inställningar, personliga filer och appar som lagrats på datorn. I funktionens beskrivning står att den kommer att: Microsoft har än så länge inte själva sagt något om den nya funktionen. Det är med andra ord oklart när funktionen dyker upp i den publika versionen av Windows 11





