Ny bok om den andra vågen svensk punk: ”Nästan olyssningsbar musik”

”Råpunk – The Birth of Swedish Hardcore 1981-89” är namnet på boken som ges ut av det lilla undergroundförlaget No Good. Förlaget är baserat i London och boken är skriven på engelska. Det säger en del om vad som skilde denna punkvåg från den första – i alla former väl så dokumenterade rörelse med band som Ebba Grön och Tant Strul.

– Ute i världen vet ingen vem Thåström är, men alla vet vem Jonsson i Anti-cimex är, säger Christoffer Röstlund Jonsson, journalist och själv gammal punkbasist.Världsryktet, men också den oftast svartvita, våldsamma och såklart hemgjorda estetiken, den som syns än i dag när världsartister som Billie Eilish och Lil Wayne bär loggor från råpunkens storheter, är något av denna tids urtypiskhet.

Andra kännetecken är att musiken var råare, snabbare och skitigare än förra generationen. Och den kom från hela landet, snarare än bara Stockholm. Men, under nitarna fanns också ett världssamvete.– Tidigare var folk förbannade på snuten och lärarna, Här handlar det om geopolitiska frågor. Det var terrorbalans, kärnvapenhot, djurrätt, mot svält.

Andersson är historiedoktorand från Linköping som själv spelade i Identity med medlemmar från Rövsvett och Raped Teenagers. Band som också är en del av den rörelse där namn som Moderat Likvidation, Mob 47 och Skitslickers. Alla syns de i boken tillsammans med bilder från fanzines, affischer och kassettomslag.

