– nu kräver boende att väg 56 prioriteras

Den dåvarande regeringen hade beslutat att projektet inte längre skulle ingå i den nationella planen för transportinfrastrukturen som sträckte sig fram till 2029. Istället gjordes stora satsningar på järnväg och trafiksäkerhetsåtgärder.– Vi har vägplaner som ligger färdiga för en ny dragning av väg 56. Det är ett ganska omfattande arbete som har lagts ner på det.

Att leda bort tung trafik från vägen är dock inte aktuellt eftersom väg 56 är utpekad som riksintresse för transporter. – Det gäller egentligen alla allmänna vägar, att vi försöker hålla dem öppna för så mycket trafik som möjligt, men särskilt vägar som är utpekade som riksintresse, säger Henrik Schelin.

Riksdagsledamoten Lars Beckman (M) har engagerat sig i frågan om de stoppade investeringarna i väg 56. Från den förra infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) fick han svaret att prioriteringar behövt göras. Bland annat hade 1,7 miljarder kronor omfördelats för att möjliggöra en tidigarelagd dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Axmartavlan.

