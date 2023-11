Dricker du trappistöl?Google Messages har nu börjat rulla ut en ny funktion som gör det möjligt att para ihop enheter genom att använda sitt Google-konto istället för QR-koder på webben. När du går till Messages på webben eller på en Android-surfplatta får du upp en bekräftelse för att logga in med ditt Google-konto.

