Nu blir det förbjudet med väskor på alla större evenemang. På grund av terrorhotnivån.

MTR har tidigare levererat pendeltågstrafik av god kvalitet, men på senare tid har leveranserna inte varit tillfredsställande på grund av brist på lokförare och brister i underhållsverksamheten, skriver SL i ett pressmeddelande. SL och MTR har försökt lösa problemen genom dialog, men har nu gemensamt beslutat att avsluta avtalet.

