Nu är Safello tillbaka med Swish: 'Känns fantastiskt'

, men klart är i alla fall att Handelsbanken att man bland annat att man inte hade tillräcklig kundkännedom om Safello. Huruvida det finns någon koppling till Handelsbankens beslut och den Klart är i alla fall att Safello nu är tillbaka med att kunna erbjuda Swish betalningsmetod för köp- och säljordrar på sin plattform för alla 334.000 kunder. Utöver Swish som betalningsmetod kommer Safello att få tillgång till ytterligare banktjänster kopplade till hanteringen av Swish.

– Det känns fantastiskt roligt. Avtalet gör att vi cementerar vår marknadsdominans, och vi är nu återigen den enda svenska kryptomäklaren som erbjuder Swish, säger Emelie Moritz, vd på Safello, till Realtid.– Det är en svensk nischbank som står under Finansinspektionens tillsyn, men vi vill i dagsläget inte gå ut med namnet på banken, säger hon.

