Nu är Elon Musks Twitter en brinnande soptipp – allt är dött och giftigt

”Nu har jag min bild på handfatet som kostade mig 44 miljarder kronor. Jäklar vad jag ägde alla haters. Okej, vad gör jag nu?” Var det en hämnd för någon oförrätt som gjorde att han köpte Twitter? Var det ren nihilism? Svårt att veta.

Kommer du ihåg när ett helt pojklag blev inspärrade i en thailändsk grotta, 2018? Musk erbjöd sig att bygga en specialutbåt som kunde få ut pojkarna genom vattnet som spärrade vägen. Räddningsledningen tackade för intresset men menade att det inte fanns någon praktisk nytta för undervattensfordonet. RäddningsdykarenSå tråkigt det blir när någon med Messiaskomplex dessutom är taskig.

Okej, Musk kanske har framstått som en smula oförutsägbar. Men han har givetvis en plan. Frågan är bara vilken. Den har nog inte så mycket med affärer att göra. Och det är i sig inte så konstigt. Musk är rik nog att inte behöva bry sig. Att han betalade 44 miljarder dollar för att få bilden på handfatet, är som om jag att stuckit åt någon en tjuga för samma bild.

Det är som att ha haft en plats man älskade att vara på och nu är det samma plats fast efter en härdsmälta med påföljande zombieapokalyps. Allt är dött och giftigt.Värdet på Twitter idag? Fortune menar att det kan vara 4 miljarder dollar, alltså knappt 10% av vad Musk betalade. Variety skriver att användarna minskat med 15% och att hälften av annonsintäkterna försvunnit.

