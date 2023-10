Nu är det reguljära flyget i Mora igång igen

Han veckopendlar mellan jobbet i Malung och hemmet i Umeå och har hittills åkt bil.

Flygplatsen i Mora omfattas återigen av trafikplikt och får nu statligt stöd för att hålla linjen mellan Mora och Arlanda öppen.– Det har varit långa år men nu är i framme, säger flygplatschefen Anders Mjöberg.

Camilla Läckberg efter att ha följt försvunna Johans liv: ”Varit en del tårar”Den 7 november 1980 försvann 11-årige Johan Asplund spårlöst i Sundsvall. Samma datum i år släpper författaren Camilla Läckberg en podcast på fyra timslånga avsnitt om Johanfallet. Läs mer ⮕

IF Metall utökar varslet mot Tesla | Dagens ArenaIF Metall har efter ett möte med Tesla under tisdagen utökat sin varsel efter att företaget varit tydliga med att de inte kommer teckna kollektivavtal. Läs mer ⮕

Onana försvarar Garnacho efter gorilla-emoji.Premier Leagues schemaläggning väcker ilska, André Onana tar lagkamraten Alejandro Garnacho i försvar efter anklagelser om rasism och Chelsea håller ögonen på I Läs mer ⮕

Värdet på borgen efter faktiska hyran: 15,2 miljonerTvå värderingsbyråer har värderat Vattenborgen till 24,6-25 miljoner kronor. Hade värderarna i stället utgått från den hyra på 75 000 i månaden som den tidigare hyresgästen betalade hade prislappen hamnat avsevärt lägre. Läs mer ⮕

Så kan Hertzögas talangfabrik utnyttjas efter nedflyttningen: ”Blir en nyckel”Tuff konkurrens och skador blev Hertzögas fall Läs mer ⮕

Corem lyfter efter köpstämpel från NordeaNordea höjer sin rekommendation för fastighetsbolaget Corem från behåll till köp vilket primärt motiveras med förra veckas aviserade miljardförsäljningar. Aktien stiger drygt 5 procent på fredagsförmiddagen. Läs mer ⮕