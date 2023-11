Novo Nordisks vinstlyft större än väntat

Vill du bli prenumerant kan du läsaFull tillgång till di.se med nyheter och analyserInnehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

DAGENSINDUSTRI: Novo Nordisks resultat steg mer än väntatDen danska läkemedelsjätten Novo Nordisks resultat i tredje kvartalet 2023 steg till 26,9 miljarder danska kronor, vilket var högre än väntade 25,4 miljarder, enligt Bloombergs sammanställning av 21 analytikers estimat.

SYDSVENSKAN: Kraftigt vinstlyft för danska läkemedelsjättenDen danska läkemedelsjätten Novo Nordisk redovisar som väntat ett kraftigt försäljningslyft. Räknat på de första nio månaderna under 2023 har försäljningen ökat med 29 procent till totalt 166 miljarder danska kronor (cirka 262 miljarder svenska kronor), skriver man i sin delårsrapport.

FEBER: Bisarrt ful fontän invigd i Wien. Kostade tydligen 1,8 miljoner euro....Konst är konst och ibland är den bra konstig. För att fira att staden Wien nu haft källvatten i deras vattenledningar i 150 år har en ny fontän uppförts i staden. Den kostade tydligen 1,8 miljoner euro och nu är den invigd, men den ser ju helt förkastlig ut.

DAGENSINDUSTRI: Detta händer torsdag 2 novemberEfter onsdagens räntebesked från Fed är det på torsdagen dags för Norges och Storbritanniens centralbanker. Dessutom kommer rapporter från bland andra Nobia, Norwegian och Novo Nordisk samt Apple efter USA-börsernas stängning.

SVTNYHETER: Så startade Den stora älgvandringenDet som nu ses av miljoner människor började med två personer och ett anteckningsblock på 90-talet. Här är storyn bakom ”Den stora älgvandingen”.

NT_ROSLAGEN: Ytterligare krisstöd efter den tragiska dödsolyckanMariagården håller öppet för dem som behöver stöd och tröst

