Novo Nordisks resultat steg mer än väntat

Vill du bli prenumerant kan du läsaFull tillgång till di.se med nyheter och analyserInnehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSINDUSTRI: Biokrafts resultat och marginal föllEnergibolaget Biokraft hade intäkter, inklusive aktiverat arbete, på 131 miljoner kronor under tredje kvartalet 2023 (100).

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Börskoll 30 oktober 2023 | BörskollSe hela sändningen

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Delårsrapport januari - september 2023“Storytel höjer sin guidning för 2023 baserat på det starka operativa och finansiella resultatet under kvartalet”, säger Johannes Larcher, VD, Storytel.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-september 2023Pressmeddelande den 31 oktober 2023, kl. 08:00 CET DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) redovisar bolagets bästa tredje kvartal någonsin, trots en svagare marknad och färre arbetsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2022. Bolagets rörelseresultat blev 8,7 MSEK och omsättningen uppgick till 116,6 MSEK.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Storytel höjer guidningen för ebita-maginalen 2023Storytel närmar sig lönsamhet snabbare än förväntat, och höjer sin guidning för 2023.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Matchguide: Sverige–Italien i Nations League 31 oktober 2023Sverige vann med 1–0 när lagen möttes i Italien. Nu väntar returmöte, i Malmö, i nästa match i Nations League i fotboll. Här är alla förutsättningar.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕