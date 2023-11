Novo Nordisk rapporterar i linje med preliminära siffror

Rörelseresultatet blev 26 913 miljoner danska kronor (20 184), med en rörelsemarginal på 45,8 procent (44,3). Rörelseresultatet förbättrades med 47 procent i konstanta valutor.Resultatet efter skatt blev 22 478 miljoner danska kronor (14 405).

Novo Nordisk hade inför rapporten flaggat för en förbättring av omsättningen och rörelseresultatet med 38 respektive 47 procent i konstanta valutor. Utfallet visar att detta var exakt i linje med den preliminära redovisningen.

Bolaget höjde också sina helårsprognoser i samband med redovisningen av de preliminära siffrorna. Omsättningen och rörelseresultatet i konstanta valutor väntas nu växa med 32-38 procent och 40-46 procent, jämfört med tidigare 27-33 procent respektive 31-37 procent.I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSINDUSTRI: Novo Nordisks resultat steg mer än väntatDen danska läkemedelsjätten Novo Nordisks resultat i tredje kvartalet 2023 steg till 26,9 miljarder danska kronor, vilket var högre än väntade 25,4 miljarder, enligt Bloombergs sammanställning av 21 analytikers estimat.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Kraftigt vinstlyft för danska läkemedelsjättenDen danska läkemedelsjätten Novo Nordisk redovisar som väntat ett kraftigt försäljningslyft. Räknat på de första nio månaderna under 2023 har försäljningen ökat med 29 procent till totalt 166 miljarder danska kronor (cirka 262 miljarder svenska kronor), skriver man i sin delårsrapport.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SVD: Kraftigt vinstlyft för danska läkemedelsjättenDen danska läkemedelsjätten Novo Nordisk redovisar som väntat ett kraftigt försäljningslyft. Räknat på de första nio månaderna under 2023 har försäljningen ökat med 29 procent till totalt 166 miljarder danska kronor (cirka 262 miljarder svenska kronor), skriver man i sin delårsrapport. Även rörelsevinsten lyfter kraftigt, 31 procent till totalt ...

Källa: SvD | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Nordisk Bergtekniks resultat rasarNordisk Bergteknik, som är verksamt inom berghantering och grundläggning, redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2023 på 5,1 miljoner kronor (66,4).

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Miljardtapp för Ørsted – stoppar USA-projektDen danska energikoncernen Ørsted gjorde en förlust på 19,9 miljarder danska kronor för årets första nio månader, visar bolagets senaste kvartalsrapport.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Miljardtapp för Ørsted – stoppar USA-projektDen danska energikoncernen Ørsted gjorde en förlust på 19,9 miljarder danska kronor för årets första nio månader, visar bolagets senaste kvartalsrapport. Det

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕