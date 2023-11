Norwegians och Lufthansas rörelseresultat överträffar förväntningarna

Omsättningen steg 23,3 procent till 8 776 miljoner norska kronor (7 115). Utfallet kan jämföras med bolagets analytikerkonsensus som låg på 8 661.Rörelseresultatet blev 2 170 miljoner norska kronor (1 032), väntat rörelseresultat var 2 022. Rörelsemarginalen var 24,7 procent (14,5).– Trots att många nu påverkas av inflation och en hög ränta, fortsätter våra kunder att prioritera flygresor högt.

Omsättningen steg 7,7 procent till 10 275 miljoner euro (9 537). Utfallet kan jämföras med bolagets analytikerkonsensus som låg på 10 841.Annons– Även om den geopolitiska situationen förblir utmanande, ger vår bokningsutsikter oss anledning att vara positiva – inte bara för ett mycket bra koncernresultat i år, utan även efter, säger vd Carsten Spohr.

