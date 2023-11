Norwegian högre resultat än väntat: 'Kunder prioriterar flygresor'

Omsättningen steg 23,3 procent till 8 776 miljoner norska kronor (7 115). Utfallet kan jämföras med bolagets analytikerkonsensus som låg på 8 661.Rörelseresultatet blev 2 170 miljoner norska kronor (1 032), väntat rörelseresultat var 2 022. Rörelsemarginalen var 24,7 procent (14,5).Resultatet efter skatt blev 2 039 miljoner norska kronor (909,7), analytikerkonsensus 1 786.

