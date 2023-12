Northvolt bygger batterifabriker runtom i världen och tar in beställningar på 555 miljarder kronor

Northvolt bygger batterifabriker runtom i världen och har tagit in beställningar på motsvarande 555 miljarder kronor. Enbart investeringen i Skellefteå kommer ligga på 70–80 miljarder kronor och 55 miljarder kronor för fabriken i Kanada. Northvolt behöver därför kontinuerligt ta in nytt kapital. ”När vi kommer in i 2024 så ser vi ett stort intresse från investerare.

Vi är nära att ta in fler stora globala institutioner”, Just nu tickar nya investeringar och operationella utgifter på med omkring 200 miljoner dollar, motsvarande 2 miljarder kronor, per månad.”Vi har åtta linor uppe i dag och varje lina har en upprampning på 18 månader. Jag följer det dag för dag och det påverkar mitt dagshumör”,. Kapitalanskaffningen sker genom ett lån som senare kan konverteras till aktier vid en börsnotering, en så kallad konvertibe





