Norrtälje bränneri får hedersamt pris: ”Ensamt i sitt slag”

NT_ROSLAGEN: Huset på Lågarö Bryggväg 3 i Norrtälje får nya ägareInger Elisabeth Andersson, Ann Gerda Sunnman och Lena Birgitta Rickegård, ärver fastigheten på Lågarö Bryggväg 3 i Norrtälje efter Sten Roland Karlberg. Ägarbytet blev klart i oktober 2023. Huset är byggt 1957 och har en boyta på 42 kvadratmeter. Tomten är 3 174 kvadratmeter.

NT_ROSLAGEN: Tio goda skäl att fira vegandagen i NorrtäljeLaga växtbaserad mat idag

NT_ROSLAGEN: Ingen varg fälld i Norrtälje – jakten avslutasUnder drygt tre veckor har skyddsjakt av en varg pågått i Norrtälje kommun. Vargen har inte skjutits, men eftersom den inte har angripit några får sedan jakten startade avslutas jakten nu, skriver länsstyrelsen i Stockholm i ett pressmeddelande.

