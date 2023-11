Norges statsminister Jonas Gahr Støre beskriver Israels militära motangrepp som oproportionerligt, men hans nordiska kollegor är desto mer avvaktande. Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) manar till varsamhet och ”vill inte vara domare i enskilda händelser”.

Vid Nordiska rådets möte i Oslo var länderna överens om att det bör ske en ”humanitär paus” i Gaza, men Norge går ett steg längre och kräver en omedelbar humanitär vapenvila, vilket man till skillnad från de andra röstade för i FN:s generalförsamling i helgen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SYDSVENSKAN: Norge går egen väg om kriget: 'Principiellt'Israel har passerat en gräns, slår Norge fast. Landet väljer en annan diplomatisk väg än sina nordiska grannar med hänvisning till en risk för dubbla måttstockar.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SVT: Israel strider i Gaza: 'Gata för gata och hus för hus' – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svt | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Israel kräver Antonio Guterres avgång – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Det efter att Hamas anföll Israel 7 oktober. Israel har svarat med flygangrepp, blockad mot Gaza och markoffensiver och de civila offren är många på båda sidorna. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVD: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕