Nordnet emitterar aktier för återköp av teckningsoptioner

Bolaget har erbjudit att emittera aktier som återköp av teckningsoptionerna inom bolagets teckningsoptionsprogram 2020/2023.Priset per option i återköpserbjudandet var 39,42 kronor, vilket motsvarar det beräknade marknadsvärdet baserat på stängningskursen på fredagen den 27 oktober, när acceptperioden för erbjudandet gick ut.

Den snabba utvecklingen inom AI-baserade språkmodeller, så kallade Natural Language Processing models (NLP), har liksom verksamhetsnyttan exploderat. Branschrapporten Framtidens jurist 2023 tydliggör…

HSBC:s resultat per aktie nära trefaldigadesDen brittiska banken HSBC, vars verksamhet har global prägel med tonvikt Asien, redovisar ett resultat per aktie för det tredje kvartalet 2023 på 0:29 dollar per aktie, vilket var nästan tre gånger högre än motsvarande kvartal ett år tidigare (0:10). Läs mer ⮕

Dramat kring GameStop fick unga att tro att kapitalismen är ett kasinoLEDARE. Utvecklingen i GameStop och andra meme-aktier har bidragit till att unga ser aktiemarknaden som ett lotteri snarare än en investering. Läs mer ⮕

Bara Tollefsens guldaktier får utdelning i Heimstaden BostadHeimstaden Bostad ställer in utdelningarna på alla aktier utom de som Ivar Tollefsens bolag Heimstaden AB äger. Läs mer ⮕

Aktierna som handlas exklusive rätt till utdelningSamtidigt som rapportfloden forsar vidare i ett lugnare tempo handlas en handfull aktier på Stockholmsbörsen exklusive rätt till utdelning. Läs mer ⮕

Recension av ”Livre d’images sans images” av Mette EdvardsenNär HC Andersens ”Bilderbok utan bilder” omtolkas för scenen blir resultatet ett referensmättat samtal mellan en mor och en dotter, skriver Maina Arvas. Läs mer ⮕