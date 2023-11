Nio barn allvarligt sjuka – stort utbrott av E. coli i Norge

Många med ehec-infektion kan utveckla komplikationen hemolytisk uremiskt syndrom (HUS) som leder till njursvikt, och enligtSvår att spåra Bakterien har upptäckts i hamburgare och olika typer av köttfärsprodukter som nu har plockats bort från hyllorna i norska butiker.

Enligt FHI är det svårt att spåra bakterien – och man kan därför inte utesluta att fler smittade livsmedel kommer upptäckas och behöva återkallas. För att undvika infektion uppmanar hälsoinstitutet alla att följa livsmedelsråden kring hygien och hantering.

– Det viktigaste folk själva kan göra för att minska risken att bli sjuk är att ordentligt tillaga hamburgare, köttfärs och andra köttfärsprodukter, säger Susanne Hyllestad till VG.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVD: Nio skräckfilmer att se på Halloween – och var du ser demSmart skräcksatir, sataniska häxor och en tidlös klassiker. Halloween står för dörren – SvD Kultur guidar till de bästa skräckfilmerna på svenska streamingtjänster.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Två gripna efter mord på nio ukrainare i ockuperad stadEn ukrainsk barnfamilj och fem bekanta blev skjutna när de sov i ett hus i den ockuperade staden Volnovacha i Donetskregionen. Nu har Ryssland gripit två militärer

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Nio barn svårt njursjuka: Värsta utbrottet nånsinNio barn vårdas för svår sjukdom i Norge efter att ha ätit smittat kött. Utbrottet som först hittades i ett parti hamburgare är inte under kontroll. – Det är en

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Detta vet vi om fartygsolyckan och oljanHär är vad vi vet om olyckan hittills.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Publicist dömd för bokföringsbrottEn publicist har dömts för två fall av grovt bokföringsbrott till nio månaders fängelse och näringsförbud.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Resandet på svenska flygplatser fortsätter ökaUnder årets tredje kvartal reste drygt nio miljoner passagerare till eller från landets större flygplatser.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕