Nintendo släpper ny trailer för Princess Peach: Showtime!

Tidiggare i veckan släppte Nintendo en ny trailer för spelet Princess Peach: Showtime! som släpps till Nintendo Switch den 22 mars. I detta spel spelar man som Princess Peach som måste rädda en teater från den elaka Grape och Sour Bunch. Detta gör hon med hjälp av olika förmågor som då gör att hon får olika roller.Nästa vecka släpps Rocksteadys DC-spel Suicide Squad: Kill the Justice League och här kommer en ny trailer för det.

I trailern dyker bland andra skådespelarna Will Arnett och Ron Funches samt regissören Jodi Hill upp för att ge den onda versionen av Justice League en fajt. Suicide Squad: Kill the Justice League den 2 februari till PlayStation 5, Xbox Series X/S och PC. Här nedanför hittas en bonustrailer för deluxe-versionen av spelet. Den innehåller lite mer gameplay än trailern ovan.Den svenska spelstudion Resolution Games kommer att samarbeta med Wizards of the Coast för att göra ett Dungeons & Dragons-spel för virtuell verklighe





feber » / 🏆 12. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Rysslands uppmaning till Hamas: Släpp gisslan – Senaste nytt om kriget mellan Hamas och IsraelEfter Hamas attack mot Israel den 7 oktober har situationen eskalerat till ett fullskaligt krig. Konflikten har också vidgats till att omfatta närliggande områden. SVT rapporterar live från kriget och säkerhetsläget i regionen.

Källa: svt - 🏆 37. / 51 Läs mer »

Släpp taget om Sommerlath, SilviaSläktingen kommer inte att förändras och drottningen kan med gott samvete säga att hon har gjort allt hon har kunnat.

Källa: FokusRedaktion - 🏆 16. / 63 Läs mer »

Systemkraven för Helldivers II. En knapp månad kvar till släpp!Nyligen släppte Arrowhead Game Studios systemkraven för Windows-versionen av det kommande pang-pang-spelet Helldivers II. Som man kan se i bilden nedan är det inga skogstokiga krav, vilket innebär att de flesta borde kunna spela det.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Mäklaren Catharina Bernsteins lyxiga fjällvilla – måste åka fyrhjuling till husetDet krävs fyrhjuling för att ta sig till familjen Bernsteins hus på en snöklädd platå strax norr om Åre. Väl där fortsätter äventyret, och när dagens skidåkning är avslutad välkomnar timmerhuset som en varm famn.

Källa: Expressen - 🏆 19. / 63 Läs mer »

UD, ta hem våra nära och kära från GazaAnhöriga till svenskar: Ni kan och måste göra mer – våra familjers liv hänger på det

Källa: ABDebatt - 🏆 2. / 68 Läs mer »

Björn Wiman: I militarismens tid måste fredens tanke tänkasKrigets tragedi för befolkningen i Gaza finns förebådad på flera ställen i historien. Men lösningen ser likadan ut i dag som för 2 500 år sedan, skriver Björn Wiman.

Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »