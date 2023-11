Nilsson Lindelöf spekuleras hänga löst i Manchester United

"ten Hag har successivt fasat ut tidigare tränares värvningar, och Lindelöf kan bli en av spelarna som får lämna härnäst om han hamnar i bakgrunden när en vänsterback blir frisk igen. United behöver aggressivitet och snabbhet på mittbackspositionerna för att kunna spela som ten Hag vill. Lindelöf bidrar alldeles för ofta med inget av det".

Samma tidning tror att även Christian Eriksen, Antony och Anthony Martial kan hänga löst i Manchester United. Nilsson Lindelöfs kontrakt går ut i sommar. Tidigare har den svenske landslagskaptenen kopplas ihop med klubbar som Atlético Madrid, Inter och Roma.

